Все судьбоносные решения, какие могли быть в отношениях между Россией и Белоруссией, были приняты много лет назад. Об этом белорусский политолог Павел Карназыцкий сказал в интервью изданию Украина.ру

Белорусский эксперт сказал, за что Минску точно нужно поблагодарить Россию © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко может приехать в Москву 14 сентября, чтобы встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.

При этом Карназыцкий считает, что судьбоносных решений на этой встрече принято не будет.

«Дело в том, что в российско-белорусских отношениях уже нет места судьбоносным решениям. Все судьбоносные решения были приняты еще много лет назад. Сегодня мы просто движемся по тому же пути, который мы определили лет сто назад, когда белорусский и российский народ начали вместе строить и развивать свою историю», — сказал он.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.