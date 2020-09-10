Поскольку Зеленский не контролирует ни СБУ, ни МВД, которые фактически содержат различные неонацистские группировки, то угроза такого мятежа осенью с их стороны вполне реальна, считает эксперт.
«Зеленский в этом плане ближе к Януковичу, чем к Лукашенко. Он боится насилия. В том числе по отношению к самому себе. Он боится, что его могут растерзать и убить. Это его личный страх», — считает Марков.
Политолог также отметил, что помимо поражения на местных выборах и угрозы националистического мятежа, Зеленский может столкнуться с новым кризисом в отношениях с Россией из-за не выполненных Киевом обязательств по Донбассу.
Слова спикера прозвучали 10 сентября в ходе пресс-конференции на тему «Бомба от Богдана: над Зеленским сгущаются тучи» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.