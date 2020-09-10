Общее между Владимиром Зеленским и Виктором Януковичем состоит в том, что оба президента Украины боятся насилия, прежде всего, насилия по отношению к себе. Об этом рассказал политолог Сергей Марков 10 сентября на пресс-конференции в Москве

Пресс-конференция «Бомба от Богдана: над Зеленским сгущаются тучи». Анонс

«Зеленский в этом плане ближе к Януковичу, чем к Лукашенко. Он боится насилия. В том числе по отношению к самому себе. Он боится, что его могут растерзать и убить. Это его личный страх», — считает Марков.

Политолог также отметил, что помимо поражения на местных выборах и угрозы националистического мятежа, Зеленский может столкнуться с новым кризисом в отношениях с Россией из-за не выполненных Киевом обязательств по Донбассу.

Слова спикера прозвучали 10 сентября в ходе пресс-конференции на тему «Бомба от Богдана: над Зеленским сгущаются тучи» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.