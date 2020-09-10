Президенту Украины Владимиру Зеленскому, помимо поражения его партии на местных выборах, этой осенью может грозить некий реванш со стороны праворадикальных группировок, которые намерены резко активизировать свою деятельность и взять реванш. Об этом рассказал политолог Сергей Марков 10 сентября на пресс-конференции в Москве

Пресс-конференция «Бомба от Богдана: над Зеленским сгущаются тучи». Анонс Андрей Богдан заявил, что команда Владимира Зеленского пыталась снять Авакова с поста главы МВД путем голосования в Верховной Раде, но у них ничего не получилось.

Эксперт подчеркнул, что сегодня Зеленский действительно не контролирует силовиков, а МВД находится под контролем его врага Арсена Авакова.

«Богдан не открыл тут тайну, Зеленский все последние месяцы пытается уволить Авакова, но у него ничего не получается», — указал Марков.

Также, по его мнению, фактически подтверждаются слова Богдана о том, что глава СБУ Иван Баканов не контролирует ведомство, и что

оно находится под контролем либо американцев, либо националистических структур.

А поскольку Зеленский не контролирует ни СБУ, ни МВД, которые фактически содержат различные неонацистские группировки, то угроза такого мятежа вполне реальна, заключил политолог.

Слова спикера прозвучали 10 сентября в ходе пресс-конференции на тему «Бомба от Богдана: над Зеленским сгущаются тучи» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.