Ранее бывший глава Офиса украинского президента Андрей Богдан заявил, что команда Владимира Зеленского пыталась снять Авакова с поста главы МВД путем голосования в Верховной Раде, но у них ничего не получилось.
Эксперт подчеркнул, что сегодня Зеленский действительно не контролирует силовиков, а МВД находится под контролем его врага Арсена Авакова.
«Богдан не открыл тут тайну, Зеленский все последние месяцы пытается уволить Авакова, но у него ничего не получается», — указал Марков.
Также, по его мнению, фактически подтверждаются слова Богдана о том, что глава СБУ Иван Баканов не контролирует ведомство, и что
оно находится под контролем либо американцев, либо националистических структур.
А поскольку Зеленский не контролирует ни СБУ, ни МВД, которые фактически содержат различные неонацистские группировки, то угроза такого мятежа вполне реальна, заключил политолог.
Слова спикера прозвучали 10 сентября в ходе пресс-конференции на тему «Бомба от Богдана: над Зеленским сгущаются тучи» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.