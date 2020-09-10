Если результаты местных выборов на Украине будут интерпретированы как личное поражение президента Владимира Зеленского, то его будет ждать дальнейшее падение рейтинга и превращение в своего предшественника Петра Порошенко. Об этом рассказал политолог Сергей Марков 10 сентября на пресс-конференции в Москве

Пресс-конференция «Бомба от Богдана: над Зеленским сгущаются тучи». Анонс

«Это будет означать, что система исполнительной власти тоже начнет отходить, разными олигархическими группировками перехватываться и так далее. Вот эта самая главная угроза», — считает Марков.

Второй угрозой политолог считает некий мятеж со стороны праворадикальных группировок, которые намерены резко активизировать свою деятельность и взять реванш.

Слова спикера прозвучали 10 сентября в ходе пресс-конференции на тему «Бомба от Богдана: над Зеленским сгущаются тучи» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.