В городе Погребище полиция задержала двух злоумышленников, которые перекрыли железнодорожный переезд автомобилем и стреляли в кабину водителя, попутно снимая свои «подвиги» для соцсетей. Об этом 10 сентября сообщил отдел коммуникации Нацполиции в Винницкой области

Оба задержанных находились в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Они перекрыли железнодорожный переезд в то время, когда по нему двигался грузовой состав.

Один из злоумышленников бегал по путям, второй стрелял в направлении кабины машиниста поезда. Последний сориентировался в ситуации и успел притормозить.

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В скором времени на место происшествия прибыла полиция, был задержан автомобиль и сами злоумышленники — мужчины 25 и 28 лет. Один из них уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.

Правонарушителям грозит до 7 лет лишения свободы по статье «Хулиганство».