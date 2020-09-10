Оба задержанных находились в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Они перекрыли железнодорожный переезд в то время, когда по нему двигался грузовой состав.
Один из злоумышленников бегал по путям, второй стрелял в направлении кабины машиниста поезда. Последний сориентировался в ситуации и успел притормозить.
Как рассказал начальник Погребищенского отделения полиции Павел Дармограй, мужчины это делали для развлечения, видео выложили в Instagram.
В скором времени на место происшествия прибыла полиция, был задержан автомобиль и сами злоумышленники — мужчины 25 и 28 лет. Один из них уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.
Правонарушителям грозит до 7 лет лишения свободы по статье «Хулиганство».