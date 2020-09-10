Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что на следующей неделе парламент должен рассмотреть проект заявления по событиям в Белоруссии. Об этом 10 сентября он рассказал во время встречи со спикером Сейма Литвы Викторасом Пранцкетисом в рамках официального визита в Литву, сообщает пресс-служба Рады

Украинские депутаты решили помериться белорусскими флагами © скриншот видео "UNN"

Он напомнил, что позиция Украины озвучивалась не раз и вполне отражает соответствующую политику других демократических государств.

Также он поблагодарил Литву за поддержку Украины в борьбе за суверенитет и территориальную целостность и постоянную позицию на международных площадках. При этом он также отметил высокую эффективность сотрудничества Украины и Литвы.

Разумков подчеркнул, что отношения между Литвой и Украиной остаются дружескими.