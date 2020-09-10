«Надеюсь, что в начале пленарной недели этот вопрос будет вынесен в зал, мы сможем его обсудить и принять взвешенное, правильное решение, которое будет отстаивать суверенитет и независимость Беларуси», — отметил Разумков.
Он напомнил, что позиция Украины озвучивалась не раз и вполне отражает соответствующую политику других демократических государств.
Также он поблагодарил Литву за поддержку Украины в борьбе за суверенитет и территориальную целостность и постоянную позицию на международных площадках. При этом он также отметил высокую эффективность сотрудничества Украины и Литвы.
Разумков подчеркнул, что отношения между Литвой и Украиной остаются дружескими.