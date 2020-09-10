Глава Департамента контрразведки Валерий Кондратюк во времена Петра Порошенко создал мозговой центр управления спецоперациями в СБУ, а диверсионные отряды формировались в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев

Олег Царёв: Все кандидатуры руководителей разведки Украины согласовывались с США © РИА Новости, Нина Зотина

«При Петре Порошенко было нормой, когда минимум две группы находились на территории Крыма. Они приезжали под видом отдыхающих, знакомились с местными жителями, потом возвращались, подготовив условия для выполнения задания. Поскольку люди никогда раньше не были связаны ни с ГУР, ни с СБУ, вычислить их было чрезвычайно сложно», — рассказал собеседник издания.

По словам Олега Царева, Кондратюк, который сейчас руководит Службой внешней разведки, был завербован американскими спецслужбами под угрозой возбуждения в отношении него уголовного дела в США.

Полностью интервью можно прочитать здесь.