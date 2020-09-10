По словам Царева, в эти отряды набирали людей без послужных списков из числа хорошо проявивших себя в "АТО". Члены этих групп из пяти-шести человек не знали друг друга.
«При Петре Порошенко было нормой, когда минимум две группы находились на территории Крыма. Они приезжали под видом отдыхающих, знакомились с местными жителями, потом возвращались, подготовив условия для выполнения задания. Поскольку люди никогда раньше не были связаны ни с ГУР, ни с СБУ, вычислить их было чрезвычайно сложно», — рассказал собеседник издания.
По словам Олега Царева, Кондратюк, который сейчас руководит Службой внешней разведки, был завербован американскими спецслужбами под угрозой возбуждения в отношении него уголовного дела в США.
Полностью интервью можно прочитать здесь.