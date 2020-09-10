Правящая украинская партия «Слуга народа» в связи с местными выборами отказалась от мечты поставить на пост мэров городов своих представителей, поняв, что это нереализуемо. Об этом рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков 10 сентября на пресс-конференции в Москве

Пресс-конференция «Бомба от Богдана: над Зеленским сгущаются тучи». Анонс

«Может быть, и не удастся. Может быть, будет серьезный провал», — указал Марков.

Политолог добавил, что если результаты этих выборов будут интерпретированы как личное поражение президента Владимира Зеленского, то его будет ждать дальнейшее падение рейтинга и превращение с своего предшественника Петра Порошенко, ненавидимого большинством населения.

Слова спикера прозвучали 10 сентября в ходе пресс-конференции на тему «Бомба от Богдана: над Зеленским сгущаются тучи» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.