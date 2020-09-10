Теперь же, считает эксперт, «слуги народа» хотят вступить в коалицию с влиятельными мэрами и заключить с ними некий альянс, но насколько это у них получится, сказать трудно.
«Может быть, и не удастся. Может быть, будет серьезный провал», — указал Марков.
Политолог добавил, что если результаты этих выборов будут интерпретированы как личное поражение президента Владимира Зеленского, то его будет ждать дальнейшее падение рейтинга и превращение с своего предшественника Петра Порошенко, ненавидимого большинством населения.
Слова спикера прозвучали 10 сентября в ходе пресс-конференции на тему «Бомба от Богдана: над Зеленским сгущаются тучи» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.