Новый начальник ГУР Кирилл Буданов служил снайпером в АТО, где ему нравилось стрелять в людей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев

Олег Царёв: Все кандидатуры руководителей разведки Украины согласовывались с США © РИА Новости, Нина Зотина Владимир Зеленский 5 августа назначил Кирилла Буданова новым главой Главного управления разведки (ГУР) Украины вместо Василия Бурбы.

«Буданов — выходец из Крыма, лучший снайпер СНГ. В "АТО" ему нравилось убивать людей. После подрыва на мине ему удалили ногу. Когда провалилось дело по чевэкашникам в Белоруссии, нужно было кого-то делать виноватым. Виноватым сделали начальника ГУР Бурбу, вместо него поставили Буданова. Кирилл Буданов, безусловно, работает с США, другого быть не может. Этот человек любит убивать, будет убивать, его ничто не остановит, но как организатор, как аналитик он весьма слабый.

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В разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 32 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК». Позднее издание «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в российских спецслужбах сообщило о том, что задержание россиян в Белоруссии было провокацией спецслужб Украины.