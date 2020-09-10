Президент Украины Владимир Зеленский вскоре столкнется с кризисом, связанным с региональными выборами, в ходе которых избиратель может от него отвернуться. Об этом рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков 10 сентября на пресс-конференции в Москве

Пресс-конференция «Бомба от Богдана: над Зеленским сгущаются тучи». Анонс Андрей Богдан заявил, что Киев не выполнил обещаний, данных президенту РФ Владимиру Путину во время встречи «нормандской четверки» в Париже в декабре 2019 года.

Избиратель может отвернуться от Зеленского потому, продолжил эксперт, что он не выполнил основные свои обещания в части обеспечения мира в Донбассе, и это подтверждают не прекращающиеся боевые действия в регионе.

«Кроме того, было дано неформальное обещание убрать крайности политики дерусификации Украины. Это обещание тоже не было выполнено, потому что законы принимаются крайне жесткие», — указал Марков.

Политолог также отметил, что Зеленский не выполнил обещание ограничить участие в политике праворадикальных организаций, не сумел улучшить социально-экономическое положение в стране и не смог улучшить отношения с Россией.

Слова спикера прозвучали 10 сентября в ходе пресс-конференции на тему «Бомба от Богдана: над Зеленским сгущаются тучи» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.