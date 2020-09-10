Николай Азаров был главой украинского правительства с 2010 по 2014 год. Во время событий на Майдане он был вынужден подать в отставку с целью создать дополнительные возможности для общественно-политического компромисса, впоследствии ему пришлось покинуть страну.
«Я же его немножко знал. Я видел, что человек более менее-разумный. Пусть он ничего не понимает ни в экономике, ни в системе управления. Но он же должен понимать, что полезно для страны, а что вредно. Хотя бы на уровне плюс-минус», — отметил политик.
Азаров надеялся, что украинское руководство будет прислушиваться к его рекомендациям о выходе из кризиса, но отказ от этих рекомендаций означает, что Украина сегодня находится под внешним управлением и не может самостоятельно принимать решения (в частности, о реструктуризации долга).
Экс-премьер добавил, что если бы Зеленский предложил ему сотрудничать, то он бы отказался занять крупный пост, но оказать какую-то помощь согласился бы.
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