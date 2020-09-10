Надежды на то, что с приходом к власти Владимира Зеленского ситуация на Украине будет исправляться хотя бы с точки зрения здравого смысла, не оправдались. Об этом рассказал бывший украинский премьер-министр Николай Азаров в интервью изданию Украина.ру

Вечер на Пятницкой. Николай Азаров о партии Шария и возвращении на Украину © Скриншот из видео Украина.ру

«Я же его немножко знал. Я видел, что человек более менее-разумный. Пусть он ничего не понимает ни в экономике, ни в системе управления. Но он же должен понимать, что полезно для страны, а что вредно. Хотя бы на уровне плюс-минус», — отметил политик.

Азаров надеялся, что украинское руководство будет прислушиваться к его рекомендациям о выходе из кризиса, но отказ от этих рекомендаций означает, что Украина сегодня находится под внешним управлением и не может самостоятельно принимать решения (в частности, о реструктуризации долга).

Экс-премьер добавил, что если бы Зеленский предложил ему сотрудничать, то он бы отказался занять крупный пост, но оказать какую-то помощь согласился бы.

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