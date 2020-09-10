Россия в очередной раз пожинает плоды собственного неумения работать с гражданским обществом даже таких культурно близких стран, как Белоруссия, утверждает в интервью изданию Украина.ру белорусский политолог Всеволод Шимов

Всеволод Шимов: Основная проблема белорусского протеста — отсутствие лидеров и стратегии борьбы © vk.com, Всеволод Шимов

«В результате Москва вынуждена ставить на Лукашенко, потому что больше не на кого, тем самым окончательно сталкивая протест в антироссийское русло», — считает собеседник издания.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело.

Во вторник, 8 сентября, ведущийся из Польши Telegram-канал Nexta_live перепостил призыв к белорусам создавать собственные «отряды самообороны».