Как следствие, в Белоруссии нет дружественных России политических сил, на которые та могла бы опереться, а сознание населения, особенно в столице, уже изрядно отформатировано антироссийской пропагандой.
«В результате Москва вынуждена ставить на Лукашенко, потому что больше не на кого, тем самым окончательно сталкивая протест в антироссийское русло», — считает собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело.
Во вторник, 8 сентября, ведущийся из Польши Telegram-канал Nexta_live перепостил призыв к белорусам создавать собственные «отряды самообороны».