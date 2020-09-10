«Как и в 2013 — Кремль полностью управляет Банковой. Как и в 2013-м — мы выходим против Кремля. Мы — украинцы! Мы знаем, чего мы хотим, и для нас свобода — превыше всего! Это шапито кремлевских коррупционеров и прогнивших офицеров КГБ надо останавливать всем нам, если мы хотим жить в успешной европейской стране», — заявил Омелян.
Он также призвал сторонников не сдерживать себя соображениями гуманизма. По словам экс-министра, с Европой о правах человека можно будет поговорить потом, «заверив их в своей обеспокоенности и что такое больше никогда не повторится».
Бывший глава Мининфраструктуры сообщил, что 10 сентября будет во Львове «поднимать» местных жителей. Он призвал украинцев также говорить с людьми на востоке, юге, западе, севере и в центре Украины.
Не исключено, что катализатором подобного призыва послужило решение Зеленского допустить на позиции украинских войск в Донбассе совместную инспекцию ОБСЕ, Совместный центр по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) и представителей ДНР.
Ранее, на внеочередном заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске, стороны решили провести совместную инспекцию позиций украинских войск в районе Горловки, которые в ДНР называют созданными в нарушение соглашения о прекращении огня.