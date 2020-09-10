Экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян призвал сограждан развернуть акции протеста против президента Владимира Зеленского. Он написал об этом на своей странице в Facebook 9 сентября

Экс-министр инфраструктуры Украины Омелян сравнил режим Зеленского с режимом Лукашенко © Facebook, Міністерство інфраструктури України

Он также призвал сторонников не сдерживать себя соображениями гуманизма. По словам экс-министра, с Европой о правах человека можно будет поговорить потом, «заверив их в своей обеспокоенности и что такое больше никогда не повторится».

Бывший глава Мининфраструктуры сообщил, что 10 сентября будет во Львове «поднимать» местных жителей. Он призвал украинцев также говорить с людьми на востоке, юге, западе, севере и в центре Украины.

Не исключено, что катализатором подобного призыва послужило решение Зеленского допустить на позиции украинских войск в Донбассе совместную инспекцию ОБСЕ, Совместный центр по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) и представителей ДНР.

Ранее, на внеочередном заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске, стороны решили провести совместную инспекцию позиций украинских войск в районе Горловки, которые в ДНР называют созданными в нарушение соглашения о прекращении огня.