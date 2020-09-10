Около 200 тыс. учеников перейдут на украинский язык обучения
Около 200 тыс. учеников перейдут на украинский язык обучения
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Она пожаловалась на авторов учебника по украинскому языку и чтению, потому что ни она сама, ни ее дочь не понимают это пособие.

«Инспекторы разъяснили значение слов, а также объяснили, в каких случаях надо звонить по номеру "102"», — говорится в материале силовиков.

Жительница Черновцов вызвала полицию из-за непонятного учебника по украинскому