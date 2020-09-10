Жительница Черновцов вызвала полицию из-за непонятного учебника по украинскому

В Черновцах женщина вызвала наряд полиции, потому что не понимала некоторых слов в книге, принадлежащей ее дочери. Об этом 9 сентября сообщили на Facebook-странице Патрульной полиции Черновицкой области

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