Жительница Черновцов вызвала полицию из-за непонятного учебника по украинскому

В Черновцах женщина вызвала наряд полиции, потому что не понимала некоторых слов в книге, принадлежащей ее дочери. Об этом 9 сентября сообщили на Facebook-странице Патрульной полиции Черновицкой области
Она пожаловалась на авторов учебника по украинскому языку и чтению, потому что ни она сама, ни ее дочь не понимают это пособие.
«Инспекторы разъяснили значение слов, а также объяснили, в каких случаях надо звонить по номеру "102"», — говорится в материале силовиков.
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