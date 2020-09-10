«Лидеры Украины и Германии обсудят ситуацию на Донбассе и принятые решения в рамках Трехсторонней контактной группы, на которой участники консультаций договорились о совместной инспекции в районе н.п. Шумы с участием представителя координатора от ОБСЕ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Зеленский и Меркель также рассмотрят состояние выполнения договоренностей, достигнутых во время последнего саммита «нормандского формата» в Париже, который состоялся в декабре 2019 года.
Офис президента отмечает, что Меркель поддерживает инициативы Украины по продвижению на пути мирного урегулирования в Донбассе.