Президент Украины Владимир Зеленский проведет телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель по ситуации в Донбассе и состоянию выполнения договоренностей во время нормандского саммита в Париже. Об этом 10 сентября УНИАН сообщил источник в Офисе президента

Донбасс, совместная инспекция: случится ли шаг к сближению сторон? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Отмечается, что Зеленский и Меркель также рассмотрят состояние выполнения договоренностей, достигнутых во время последнего саммита «нормандского формата» в Париже, который состоялся в декабре 2019 года.

Офис президента отмечает, что Меркель поддерживает инициативы Украины по продвижению на пути мирного урегулирования в Донбассе.