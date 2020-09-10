Украинские юмористы Владимир Данилец и Владимир Моисеенко выдвинули свои кандидатуры на пост мэра Киева, причем руководить городом они хотят именно дуэтом, а как именно - рассказали в эфире канала «112 Украина» 10 сентября

Артисты объяснили свое желание баллотироваться тем, что на Украине «уже не осталось юмористов, которые не пошли бы в большую политику». Моисеенко и Данилец пошутили о том, что посоветовались с президентом страны Владимиром Зеленским и объяснили, как поделят одну должность.

«Очень просто. Вся наша страна в едином порыве семимильными шагами интегрируется в Европу, а мы знаем, что во многих европейских странах существует понятие "родитель номер один" и "родитель номер два" вместо "мама" и "папа"», — сказал Моисеенко. «Так почему же в европейской столице не может быть мэр номер один и мэр номер два?» — продолжил мысль Данилец.

Губернаторы, юмористы, экс-соратники Порошенко: «Слуга народа» представила своих кандидатов в мэры © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В качестве предвыборной программы дуэт предложил поднять пенсии до 1500 евро в месяц, а зарплаты и прожиточный минимум до 3 тысяч, перевести все предприятия города на производство батареек, вернуть жителям Киева бесплатную медицину, а пенсионерам еще и приплачивать за каждое посещение врача.

В качестве дополнительных мер по улучшению жизни горожан юмористы анонсировали расширение всех дорог до четырех полос и новый винопровод, который пустят во все банки, чтобы жители после оплаты коммуналки могли «запить стресс стаканчиком красненького».