Электоральных рейтингов «Оппозиционной платформы — За жизнь» пока недостаточно для того, чтобы эта партия могла взять власть в свои руки. А без этого невозможно навести порядок на Украине. Об этом рассказал бывший украинский премьер-министр Николай Азаров в интервью изданию Украина.ру

Вечер на Пятницкой. Николай Азаров о партии Шария и возвращении на Украину © Скриншот из видео Украина.ру возглавлял украинское правительство с 2010 по 2014 год и считается лучшим премьер-министром за всю историю страны. Во время событий на Майдане был вынужден подать в отставку, чтобы создать дополнительные возможности для общественно-политического компромисса, впоследствии ему пришлось покинуть страну.

«Это пустое дело. Набрать какой-то процент голосов, взять какое-то количество мест в Верховной Раде и протирать там штаны — это не для меня. И не для тех людей, которые олицетворяют мою команду», — сказал он, отвечая на вопрос о возможном объединении с этой политсилой.

Политический проект должен быть нацелен на то, чтобы взять власть и реализовать те задачи, которые он перед собой ставит, а для этого необходимо собрать широкий фронт людей, понимающих, что Украина находится на грани исчезновения, подчеркнул Азаров.

По его мнению, какой-то один проект вроде «Оппозиционной платформы» или партии Шария с такой задачей не справится.

Экс-премьер также посетовал, что спустя 6 лет с момента госпереворота на Украине так и не сформировалась команда, которая могла бы заняться восстановлением страны, и пока такая команда не просматривается даже близко.

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