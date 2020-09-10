Вопрос прозвучал в адрес Александра Качуры и Евгения Шевченко во время обсуждения кадровых вопросов. После того, как он был озвучен, в студии повисла тишина.

Не догнать, так хоть согреться: кого «Слуги народа» выдвинули кандидатами в мэры
Не догнать, так хоть согреться: кого «Слуги народа» выдвинули кандидатами в мэры
© скриншот видео "NEWSONE"
Шевченко попытался отшутиться, заявив, что Добкин их «поймал». В итоге коллег пристыдил депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

«Таран у него фамилия. Друзья, как же вам не стыдно?» — сказал нардеп.

Качура ответил, что на самом деле знал фамилию министра, после чего предложил участникам программы назвать по именам всех вице-премьеров, но идею подняли на смех. 