Вопрос прозвучал в адрес Александра Качуры и Евгения Шевченко во время обсуждения кадровых вопросов. После того, как он был озвучен, в студии повисла тишина.
Шевченко попытался отшутиться, заявив, что Добкин их «поймал». В итоге коллег пристыдил депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.
«Таран у него фамилия. Друзья, как же вам не стыдно?» — сказал нардеп.
Качура ответил, что на самом деле знал фамилию министра, после чего предложил участникам программы назвать по именам всех вице-премьеров, но идею подняли на смех.