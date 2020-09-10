Два члена фракции «Слуга народа» не смогли назвать фамилию министра обороны Украины по просьбе бывшего мэра Харькова, экс-нардепа Михаила Добкина. Курьез произошел 9 сентября в эфире программы «Час Голованова» на телеканале «Украина 24»

Вопрос прозвучал в адрес Александра Качуры и Евгения Шевченко во время обсуждения кадровых вопросов. После того, как он был озвучен, в студии повисла тишина.

Не догнать, так хоть согреться: кого «Слуги народа» выдвинули кандидатами в мэры © скриншот видео "NEWSONE" Алексей Гончаренко.

«Таран у него фамилия. Друзья, как же вам не стыдно?» — сказал нардеп.

Качура ответил, что на самом деле знал фамилию министра, после чего предложил участникам программы назвать по именам всех вице-премьеров, но идею подняли на смех.