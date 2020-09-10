Член президиума Координационного совета (КС) Мария Колесникова, которая сейчас находится в СИЗО по подозрению в захвате власти, рассказала как силовики пытались силой выдворить ее с родины, угрожая убийством, заявление белорусской оппозиционерки 10 сентября размещено на сайте экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико, также находящегося в СИЗО

Колесниковой вменяют захват власти и совершение действий, направленных на дестабилизацию и причинение вреда нацбезопасности страны.

Знак и Колесникова арестованы, у следствия есть доказательства их вины - СК Белоруссии © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

«В частности, заявлялось, что в случае, если я добровольно не покину территорию Республики Белоруссии, меня все равно вывезут: живой или по частям. Высказывались и угрозы лишить меня свободы на срок до 25 лет, устроить мне проблемы в местах содержания под стражей, в местах лишения свободы, что я также воспринимала как реально. Ввиду того, что требуемого согласия от меня получено не было, меня водворяли в камеру, где я содержалась около часа», — говорится в сообщении.

По словам Колесниковой, ей надели на голову мешок, вывезли на белорусско-украинскую границу, где пытались силой выдворить с территории Белоруссии.

Также белорусская оппозиционерка пояснила ситуацию с порванным паспортом. По ее версии, она действительно испортила свой документ, чтобы не быть выдворенной, после чего, утверждает Колесникова, ее отправили в минское СИЗО. Оппозиционерка обещает опубликовать конкретные имена и должности лиц, применявших к ней психологическое давление.

В понедельник, 7 августа, появились данные, что похищена член КС Мария Колесникова.

После чего в Координационном совете заявили о пропаже еще двух его представителей — Антона Родненкова и Ивана Кравцова. Как оказалось позже, они покинули Белоруссию и сейчас находятся на Украине.

В среду, 9 сентября, стало известно, что неизвестные увезли еще одного оппозиционера Максима Знака.

В тот же день в Следственном комитете республики обнародовали информацию о том, что Колесникова и Знак арестованы и им предъявлены обвинения.