Сейчас на Украине с точки зрения подавления оппозиции сложился нацистский режим, очень схожий с гитлеровской Германией 1933 года. Об этом рассказал бывший украинский премьер-министр Николай Азаров в интервью изданию Украина.ру

Вечер на Пятницкой. Николай Азаров о партии Шария и возвращении на Украину © Скриншот из видео Украина.ру Николай Азаров был главой украинского правительства с 2010 по 2014 год. Во время событий на Майдане он был вынужден подать в отставку с целью создать дополнительные возможности для общественно-политического компромисса, впоследствии ему пришлось покинуть страну.

Политик пояснил, что когда Адольф Гитлер только пришел к власти, то он не декларировал уничтожение евреев, коммунистов и социал-демократов, потому что этим занимались его боевики из штурмовых отрядов, а концлагеря появились позднее.

«Но вот именно в этот период подавлялась реальная оппозиция, которая была в Германии. Ведь до 33 года в Рейхстаге больше половины мест занимали социал-демократы и коммунисты. Они же никуда не делись. Они были просто задавлены страхом, террором и расправами», — уточнил Азаров.

По его мнению, то же самое происходит сейчас на Украине, о чем свидетельствуют обстрелы автобусов с оппозицией, избиения, убийства, заключения в тюрьмы и лишения работы.

Экс-премьер добавил, что часть украинских граждан сегодня запугана, часть — зомбирована через примитивные СМИ, оппозиция внутри страны запугана, а те проекты вроде Анатолия Шария, которые продвигаются из-за рубежа, жестко подавляются.

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