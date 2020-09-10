Украинский музыкант, один из лидеров Kozak System и бывший участник группы Гайдамаки Иван Леньо раскритиковал идею Офиса президента о совместном патрулировании в Донбассе киевских силовиков и представителей ЛДНР. Об этом он написал на своей странице в Facebook 9 сентября

«Я не военный. Я не имею права давать советы. Но я с казаками был с концертами на передовой. Я знаю, что чувствуют наши воины. Совместное контролирование позиций вместе с врагом — это плевок в душу нашим защитникам. Это то же самое, что заставить маму изнасилованной дочери прогуливаться по парку вместе с насильником, чтобы вдруг ему не захотелось изнасиловать еще кого-то. А ему захочется. Ибо такова природа насильника. Вместо того чтобы отрезать ему яйца, его делегируют в «инспекторы». И кто делегирует? Главнокомандующий нашей армии. ** твою мать, Володя!», — написал Леньо.