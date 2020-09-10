Люди с плакатом «Не дадим власти делать нас лохами» вышли к Харьковскому районному суду с требованием решить их проблему: горожане живут в общежитии, располагающемся в опасной близости к коксохимическому заводу, пишет Харьков Today 10 сентября

Завод «Радикал» - техногенная угроза посреди Киева - видео ©

Одним из инициаторов митинга стал местный житель Александр Константинов. Он составил петицию на сайте президента, а теперь обещает организовать митинг уже в Киеве, акцию он запланировал на предстоящие выходные.

«Главная задача сегодняшнего пикета — это сбор подписей и широкая огласка для общественности о том, что есть такая петиция. Мы собираем бумажный вариант подписей и будем ехать в Киев, в Офис президента и требовать, чтобы их добавили к нашему электронному варианту петиции», — сообщил Колесников.

Харьковский коксовый завод (ХКЗ) — единственное предприятие Украины по производству кокса.

Компания применяет технологию мокрого тушения кокса, при котором частицы этого вещества и сопутствующие газы выводятся в атмосферу, а в стоки попадают воды с теми же частицами.