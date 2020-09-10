Ранее в Вашингтоне Сербия и Косово подписали соглашения о «нормализации» экономических и некоторых других отношений между собой. Согласно документу, власти Сербии должны перенести свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, произвести диверсификацию источников снабжения энергоносителями (то есть сократить зависимость от российского газа) и использовать в области безопасности новейшие технологии США.
«Скорее всего, [это соглашение] повлияет не очень хорошо. Сербия станет более зависимой от США в военном отношении, особенно памятуя судьбу украинского лайнера в Тегеране в начале этого года», — сказал Давыдов.
В то же время он напомнил, что президент Сербии Александр Вучич - «весьма искушенный» политик, который переговорами с США уже добился определенного успеха в осуществлении сербской национальной стратегии. При этом как будет выполняться договор — это, по мнению балканиста, еще вопрос.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.