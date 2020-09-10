Подписанное при посредничестве США соглашение Сербии с Косово может плохо отразиться на отношениях Белграда с Москвой, однако не факт, что Сербия будет выполнять условия заключенного договора. Об этом эксперт-балканист Александр Давыдов сказал в интервью изданию Украина.ру

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«Скорее всего, [это соглашение] повлияет не очень хорошо. Сербия станет более зависимой от США в военном отношении, особенно памятуя судьбу украинского лайнера в Тегеране в начале этого года», — сказал Давыдов.

В то же время он напомнил, что президент Сербии Александр Вучич - «весьма искушенный» политик, который переговорами с США уже добился определенного успеха в осуществлении сербской национальной стратегии. При этом как будет выполняться договор — это, по мнению балканиста, еще вопрос.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.