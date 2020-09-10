Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Генпрокуратуру принять в отношении организаторов Координационного совета белорусской оппозиции «более мощные, острые» меры». Об этом он заявил в четверг, 10 сентября, во время представления нового генпрокурора

«И всякие там координационные советы, другие организации… И Конституционный суд, и генеральный прокурор в свое время (думаю, и ваша точка зрения такова) дали оценку этим координационным советам. Вы должны давать не только правовую оценку действиям организаторов и агитаторов, но и предпринимать более мощные, острые меры прокурорского реагирования на подобные действия», — сказал Лукашенко.

Координационный совет потребовал от Минска гарантий для Тихановской и Латушко © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Часть членов КС, в частности, Марию Колесникову и Андрея Егорова, уже задержали.