Опыт Украины и Белоруссии помог России подготовиться к возможным информационным атакам. Об этом белорусский политолог Павел Карназыцкий сказал в интервью изданию Украина.ру

Для победы в информационной войне нужны три вещи: деньги, деньги и деньги — Вассерман © goodfon.ru Александр Лукашенко предрек крушение России в случае краха Белоруссии. Он отметил, что протесты координируются через соцсети и предупредил российского лидера Владимира Путина, что «этому противостоять нельзя».

«То, что сегодня истекла кровью Украина, и то, что сегодня предпринимается попытка цветной революции в Беларуси, дало России возможность подготовиться к этому. Я вижу, что в России уже есть ботофермы, есть возможности влиять на соцсети. И поскольку Беларусь выстояла после этой атаки (следующая будет лет через 5), то Россия еще больше подготовиться к атаке на своей территории и встретит информационную войну во всеоружии», — заявил Карназыцкий.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

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