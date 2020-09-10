Подготовку по охране президента Украины Владимира Зеленского проходят сотрудники Управления государственной охраны - три собаки Мэри, Дана и Альфа, они должны будут предотвратить нападение на главу государства и вовремя обнаружить взрывчатку. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) 10 сентября

«Поиск взрывчатки требует от четвероногих охранников высокой выносливости. Обнаружив опасный предмет, собака должна предупредить своего напарника и ни в коем случае не брать в зубы и не касаться опасной находки лапой, так как последняя может взорваться», — говорится в сообщении ГПСУ.

«А за ними раки на хромой собаке»: к визиту Зеленского в Брюссель © AP, Riccardo Pareggiani

По окончании обучения кинологи и собаки сдадут экзамены и приступят к охране главы государства.