«Поиск взрывчатки требует от четвероногих охранников высокой выносливости. Обнаружив опасный предмет, собака должна предупредить своего напарника и ни в коем случае не брать в зубы и не касаться опасной находки лапой, так как последняя может взорваться», — говорится в сообщении ГПСУ.
Четвероногие будут работать в разных командах: каждая состоит из пары животное и человек. Дуэты сейчас обучаются понимать друг друга и правильно распределять между собой обязанности.
По окончании обучения кинологи и собаки сдадут экзамены и приступят к охране главы государства.