«Оказалось, что президент 40-миллионной европейской страны решил поспорить с законно избранным мэром миллионного города на выборную должность, которая ему не подчиняется, из-за нашептывания на ухо. Поприкалываться ребята решили. Весело им было. <…> Ну что ж, Андрюша, спасибо, что ты тайное сделал явным. Давай, рассказывай. Больше ада», — сказал Филатов.
Накануне Богдан в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону признался, что посоветовал главе государства заключить пари с мэром Днепра по поводу реконструкции Центрального моста.
«Возьми у него даты и поспорь с ним, что он завершит к этой дате стройку. И если не построит, то уволится», — прошептал он на ухо президенту.