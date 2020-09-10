Мэр Днепра Борис Филатов не удивился признанию бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана о том, что он шептал на ухо президенту Владимиру Зеленскому на известном снимке. Об этом 10 сентября сообщает dnipro.depo.ua

Богдан рассказал, что шептал Зеленскому на известном снимке © Фото из открытых источников Накануне Богдан в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону признался, что посоветовал главе государства заключить пари с мэром Днепра по поводу реконструкции Центрального моста. «Возьми у него даты и поспорь с ним, что он завершит к этой дате стройку. И если не построит, то уволится», — прошептал он на ухо президенту.