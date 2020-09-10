«С целью увековечения в Киеве памяти академика Бориса Патона президиум Национальной академии наук Украины принял решение об обращении НАН Украины в Киевскую городскую государственную администрацию с предложением переименовать бульвар Дружбы Народов в Киеве в проспект Бориса Патона», — говорится в сообщении НАНУ.
Президиум Нацакадемии наук предлагает дать имя выдающегося советского профессора и государственной премии Украины.
Помимо этого, ученые приняли решение об учреждении золотой медали имени Бориса Патона Национальной академии наук Украины. Ее будут вручать за достижения в создании инновационных научно-технических разработок.
Выдающийся советский ученый Борис Патон скончался на 102-м году жизни 19 августа. Он автор свыше 400 изобретений, более чем 1000 публикаций, из них — 20 монографий в области металлургии. Его изобретения применяются в том числе в кардиохирургии.
За последние годы на Украине сменились сотни названий в рамках закона о декоммунизации.
Так, например, Днепропетровск теперь носит название Днепр, Кировоград — Кропивницкий, Орджоникидзе — Покров. Всего около 300 населённых пунктов получили новые имена.
В Киеве переименовано почти 200 улиц. В их числе улица Максима Горького — теперь это улица Евгения Харченко, улица Дружбы народов СССР стала Оболонской, Московский проспект — проспектом Степана Бандеры.