Национальная академия наук Украины (НАНУ) выступила с предложением переименовать бульвар Дружбы Народов в Киеве в проспект Бориса Патона, а Госпремию в области науки и техники — в Национальную премию имени Бориса Патона. Соответствующее сообщение опубликовали на сайте НАНУ 10 сентября

«С целью увековечения в Киеве памяти академика Бориса Патона президиум Национальной академии наук Украины принял решение об обращении НАН Украины в Киевскую городскую государственную администрацию с предложением переименовать бульвар Дружбы Народов в Киеве в проспект Бориса Патона», — говорится в сообщении НАНУ.

Институт нацпамяти Украины готовится видоизменить мост Патона и статую Родины-матери в Киеве © Ukraina.ru

Помимо этого, ученые приняли решение об учреждении золотой медали имени Бориса Патона Национальной академии наук Украины. Ее будут вручать за достижения в создании инновационных научно-технических разработок.

Выдающийся советский ученый Борис Патон скончался на 102-м году жизни 19 августа. Он автор свыше 400 изобретений, более чем 1000 публикаций, из них — 20 монографий в области металлургии. Его изобретения применяются в том числе в кардиохирургии.

За последние годы на Украине сменились сотни названий в рамках закона о декоммунизации.

Так, например, Днепропетровск теперь носит название Днепр, Кировоград — Кропивницкий, Орджоникидзе — Покров. Всего около 300 населённых пунктов получили новые имена.

В Киеве переименовано почти 200 улиц. В их числе улица Максима Горького — теперь это улица Евгения Харченко, улица Дружбы народов СССР стала Оболонской, Московский проспект — проспектом Степана Бандеры.