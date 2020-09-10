Правительство внесло изменения в перечень исключений для иностранцев, которым не запрещен въезд на Украину. Об этом 10 сентября МВД страны сообщило в своем официальном Telegram-канале

Семинария в Одессе не прекращает занятий даже после вспышки коронавируса — СМИ © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Лицам, имеющим родственные связи с гражданами Украины, въезд в страну по-прежнему разрешен. Речь идет об одном из супругов, родителях, детях, бабушках и дедушках гражданина Украины. Согласно законодательству, ребенком считается подросток, который не достиг совершеннолетия.

Кроме того, въезд иностранных студентов возможен только в случае учебы в высшем учебном заведении.