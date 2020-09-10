В частности, отменяется норма, предусматривающая возможность въезда на Украину иностранцев, которые перемещались по территории государства транзитом.
Лицам, имеющим родственные связи с гражданами Украины, въезд в страну по-прежнему разрешен. Речь идет об одном из супругов, родителях, детях, бабушках и дедушках гражданина Украины. Согласно законодательству, ребенком считается подросток, который не достиг совершеннолетия.
Кроме того, въезд иностранных студентов возможен только в случае учебы в высшем учебном заведении.