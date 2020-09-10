Богдан посоветовал Зеленскому, как войти в историю
Богдан посоветовал Зеленскому, как войти в историю
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По словам Богдана, он посоветовал главе государства заключить пари с мэром Днепра Борисом Филатовым по поводу реконструкции Центрального моста.

«Возьми у него даты и поспорь с ним, что он завершит к этой дате стройку. И если не построит, то уволится», — передал свои слова Богдан.