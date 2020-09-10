Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан 9 сентября в интервью журналисту Дмитрию Гордону признался, что шептал на ухо президенту Владимиру Зеленскому на известном снимке
По словам Богдана, он посоветовал главе государства заключить пари с мэром Днепра Борисом Филатовым по поводу реконструкции Центрального моста.
«Возьми у него даты и поспорь с ним, что он завершит к этой дате стройку. И если не построит, то уволится», — передал свои слова Богдан.
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