Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан 9 сентября в интервью журналисту Дмитрию Гордону признался, что шептал на ухо президенту Владимиру Зеленскому на известном снимке

Богдан посоветовал Зеленскому, как войти в историю © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Борисом Филатовым по поводу реконструкции Центрального моста.

«Возьми у него даты и поспорь с ним, что он завершит к этой дате стройку. И если не построит, то уволится», — передал свои слова Богдан.