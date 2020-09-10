«Отмолчаться не удастся. Требую от руководства парламента и монобольшинства предоставить публичную оценку шагам, направленным на легализацию так называемых "ЛДНР", унижению памяти погибших украинских воинов», — написала она.
Геращенко отметила, что действия властей в вопросе мирного урегулирования «все больше похожи на капитуляцию».
По словам депутата, парламент должен немедленно собраться на внеочередную сессию и выслушать доклад руководства Совета нацбезопасности и обороны, министра обороны, иностранных дел и вице-премьера по реинтеграции по ситуации на фронте.