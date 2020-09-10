Последние договоренности Трехсторонней контактной группы по Донбассу о совместном патрулировании требуют немедленной реакции Верховной Рады. Об этом 9 сентября на своей странице в Facebook написала депутат парламента от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко

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