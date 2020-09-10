В Запорожье полицейские, приехавшие на вызов по факту домашнего насилия, сами оказались в роли пострадавших. Причем повреждения конечностей они получили от 65-летней женщины, необычным оказалось и орудие преступления - шариковая ручка, сообщили в пресс-службе региональной Нацполиции 10 сентября

На пульт дежурного поступил вызов о том, что нетрезвая 65-летняя жительница дома на Лахтинской улице громко кричит и бьет свою дочь на глазах у ее ребенка.

На место выехали старший участковый и сотрудница патрульной полиции, когда они зашли в квартиру, пенсионерка набросилась и на них и нанесла обоим правоохранителям травмы шариковой ручкой. Силовикам пришлось вызывать подкрепление, чтобы справиться с разгневанной женщиной. ЛГБТ против натуралов. Украинская полиция поставила эксперимент над курсантами военного вуза © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Пожилая женщина задержана, ей вменяют совершение уголовного преступления в отношении работника правоохранительного органа, за это ей грозит до 5 лет тюрьмы.

Ранее на необычный вызов пришлось съездить и правоохранителям в Черновцах. Женщина вызвала полицию, потому что не смогла объяснить дочери встретившееся в учебнике слово «зупа», а обратиться, как объяснила она позже, больше было не к кому. Полицейские пояснили, что вызовы игнорировать не могут, поэтому они расшифровали матери и дочери, что «зупа» — синоним слова «суп», и поехали на другие вызовы.