Житель Шумска уже не первый раз бьет рекорд по количеству огурцов, помещенных в литровую банку. При этом он перекрывает свои же достижения. Сначала Петру Рыжему удалось законсервировать сразу 143 огурца, потом 211, в этом году уже 320.
Первый, кому тернополец показывает свои достижения — его сосед. По словам самого рекордсмена, он делает это, чтобы зафиксировать свои достижения.
Помимо Петра Рыжего, есть на Украине и другие рекордсмены. Один набил себе татуировку во время прыжка с парашютом на высоте 4 километров над землей. Другой — 54-летний Николай Лиховидов в очередной раз получил статус самого пожилого футболиста, он сыграл за одесский «Реал Фарма» в матче против «Таврии».