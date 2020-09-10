В Тернопольской области зафиксирован рекорд: местный житель смог поместить в литровую банку сразу 320 корнишонов. Уроженец Шумска Петр Рыжий уже не в первый раз проделывает этот трюк при консервировании урожая, пишет «ШумскИнфо» 10 сентября

Житель Шумска уже не первый раз бьет рекорд по количеству огурцов, помещенных в литровую банку. При этом он перекрывает свои же достижения. Сначала Петру Рыжему удалось законсервировать сразу 143 огурца, потом 211, в этом году уже 320.

Новый пешеходный фонтан в Киеве попал Книгу рекордов Украины © Скриншот из видео

Помимо Петра Рыжего, есть на Украине и другие рекордсмены. Один набил себе татуировку во время прыжка с парашютом на высоте 4 километров над землей. Другой — 54-летний Николай Лиховидов в очередной раз получил статус самого пожилого футболиста, он сыграл за одесский «Реал Фарма» в матче против «Таврии».