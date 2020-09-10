«С целью увековечения памяти академика Бориса Патона Президиум НАН Украины принял решение об учреждении Золотой медали имени Б.Е. Патона Национальной академии наук Украины", — сказано в сообщении на странице Facebook НАН.
Такое решение на заседании 7 сентября поддержали все члены президиума.
Отмечается, что медаль будет присуждаться за выдающиеся достижения в создании инновационных научно-технических разработок, которые нашли широкое практическое использование.
Выдающийся советский ученый Борис Патон скончался на 102-м году жизни 19 августа 2020 года. Патон — автор свыше 400 изобретений, более чем 1 тыс. публикаций, из них — 20 монографий в области металлургии.