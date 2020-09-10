Национальная академия наук Украины учредила Золотую медаль имени Бориса Патона. Об этом 9 сентября сообщила пресс-служба академии

«С целью увековечения памяти академика Бориса Патона Президиум НАН Украины принял решение об учреждении Золотой медали имени Б.Е. Патона Национальной академии наук Украины", — сказано в сообщении на странице Facebook НАН.

Борис Патон. Биографическая справка © РИА Новости, Владимир Первенцев | Перейти в фотобанк

Отмечается, что медаль будет присуждаться за выдающиеся достижения в создании инновационных научно-технических разработок, которые нашли широкое практическое использование.

Выдающийся советский ученый Борис Патон скончался на 102-м году жизни 19 августа 2020 года. Патон — автор свыше 400 изобретений, более чем 1 тыс. публикаций, из них — 20 монографий в области металлургии.