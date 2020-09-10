Тактические учения «Славянское братство» в Белоруссии пройдут без военнослужащих Сербии. Об отказе своей страны участвовать в маневрах заявил министр обороны Сербии Александр Вулин, сообщил 9 сентября Sputnik Беларусь

Сербия-Косово: Европа проигрывает войну за мир на Балканах © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Сербская сторона приняла решение временно отказаться от совместных маневров на заседании правительства. Этот отказ временный, говорится в сообщении военного ведомства страны.

«В предстоящий период мы не будем участвовать в каких-либо учениях или военных действиях с НАТО, ОДКБ, Россией, США, Китаем, ЕС, Востоком или Западом», — заявил Вулин.

В Сербии также пообещали приостановить участие своих военных и в миротворческих миссиях.

Тем не менее официального уведомления об отказе Минобороны Белоруссии от своих сербских коллег пока не получило.

Неделю назад в Белом доме прошли переговоры президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Косово Авдулаха Хоти. По итогам переговоров, Сербия и Косово при посредничестве Дональда Трампа заключили соглашение об экономическом сотрудничестве.