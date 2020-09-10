Тактические учения «Славянское братство» пройдут на Брестском полигоне с 10 по 15 сентября. В них примут участие российские и белорусские военные.
Сербская сторона приняла решение временно отказаться от совместных маневров на заседании правительства. Этот отказ временный, говорится в сообщении военного ведомства страны.
«В предстоящий период мы не будем участвовать в каких-либо учениях или военных действиях с НАТО, ОДКБ, Россией, США, Китаем, ЕС, Востоком или Западом», — заявил Вулин.
В Сербии также пообещали приостановить участие своих военных и в миротворческих миссиях.
Тем не менее официального уведомления об отказе Минобороны Белоруссии от своих сербских коллег пока не получило.
Неделю назад в Белом доме прошли переговоры президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Косово Авдулаха Хоти. По итогам переговоров, Сербия и Косово при посредничестве Дональда Трампа заключили соглашение об экономическом сотрудничестве.