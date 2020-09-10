Бывший спикер Верховной Рады, а ныне депутат парламента от партии «Европейская солидарность» Андрей Парубий рассказал, как «украинско-польско-литовское войско разбило» армию Московского царства в 1514 году. Свой пост он оставил 9 сентября у себя в Facebook

Свой пост украинский политик приурочил к годовщине сражения под Оршей — 8 сентября 1514 года, однако в его версии армию Московского царства «украинско-польско-литовское войско вдребезги разбило».

«Это день героической доблести белорусского, украинского, литовского и польского народов над общим врагом — вечно жадными московитами», — написал он.

Битва под Оршей произошла 8 сентября 1514 года в ходе русско-литовской войны 1512-1522 годов, когда русское войско противостояло объединенным военным силам Великого княжества Литовского и Королевства Польского.

Битва окончилась тактической победой польско-литовского войска и отступлением русской армии. Однако цель, которую победители ставили на кон — вернуть Смоленск — достигнута не была. 8 сентября 1514 г. Разгром войск Русского государства под Оршей

Почему политик решил, что на стороне с поляками и литовцами воевали украинцы, он не уточнил.

Андрей Парубий закончил исторический факультет Львовского государственного университета, позже учился в аспирантуре на кафедре политологии и социологии.

В апреле текущего года сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко предлагала Парубию вести онлайн-уроки истории для школьников в период карантина из-за коронавируса.