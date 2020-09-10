Обсуждая вопрос об антисемитских нападениях на евреев-хасидов в Умани и возможность дальнейшего роста антисемитизма на Украине, Зеленский сообщил, что происходит тесное сотрудничество и координация с местными властями и представителями еврейской общины для защиты паломников.
«Мы решительно осуждаем любые антисемитские нападения. Антисемитизм — это яд, которому нет места в Украине. И в этом случае мы столкнулись со многими дезинформационными кампаниями. Мы реагируем на каждый возможный случай проявления агрессии на антисемитском фоне», — отметил Зеленский.
Президент рассказал, что, имея еврейские корни, сам никогда не был мишенью антисемитских высказываний на Украине.
Также Зеленский сообщил, что согласно опросу исследовательского центра Pew в 2018 году, Украина является страной с наименьшим показателем антисемитизма в Восточной Европе.