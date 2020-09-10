Украина является страной с наименьшим показателем антисемитизма в Восточной Европе, а власть решительно осуждает любые его проявления. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью изданию The Jerusalem Post, сообщает 10 сентября пресс-служба Офиса главы государства

Обсуждая вопрос об антисемитских нападениях на евреев-хасидов в Умани и возможность дальнейшего роста антисемитизма на Украине, Зеленский сообщил, что происходит тесное сотрудничество и координация с местными властями и представителями еврейской общины для защиты паломников. Цезаря Юлия-Галарьирогайлальирозра Ильича подозревают в нападении на синагогу в Мариуполе © Нацполиция Донецкой области

«Мы решительно осуждаем любые антисемитские нападения. Антисемитизм — это яд, которому нет места в Украине. И в этом случае мы столкнулись со многими дезинформационными кампаниями. Мы реагируем на каждый возможный случай проявления агрессии на антисемитском фоне», — отметил Зеленский.

Президент рассказал, что, имея еврейские корни, сам никогда не был мишенью антисемитских высказываний на Украине.

Также Зеленский сообщил, что согласно опросу исследовательского центра Pew в 2018 году, Украина является страной с наименьшим показателем антисемитизма в Восточной Европе.