Ранее ряд стран Евросоюза заявил о введении санкций в отношении белорусских чиновников, ответственных за силовые разгоны мирных акций протеста, вспыхнувших в стране после президентских выборов 9 августа. Литва, Латвия и Эстония запретили въезд на свою территорию 30 белорусским гражданам.
Никосия заявила, что не подпишется под предложением Евросоюза о введении санкций в отношении нескольких десятков белорусских должностных лиц, если государства — члены ЕС не согласятся ввести ограничения для Турции по буровым работам в восточном Средиземноморье.
Из-за того, что Кипр не поддержал введение санкций, они не могут быть приняты, поскольку для этого нужно согласие всех 27 стран Евросоюза.
С июня 2019 года Кипр пытается добиться включения в санкционные списки ЕС семи турецких компаний, которые добывали природный газ в экономической зоне Кипра. Однако до сих пор решение по этому вопросу не принято, поскольку Евросоюз не хочет создавать очаг напряженности.