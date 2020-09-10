Кипр заблокировал принятие санкций Евросоюза в отношении Белоруссии, вводимых из-за жестокого подавления акций протеста. Об этом 9 сентября сообщил Bloomberg со ссылкой на информированные источники

США хотят ввести новые санкции против Белоруссии из-за ситуации с Колесниковой © CC0, Pixabay

Никосия заявила, что не подпишется под предложением Евросоюза о введении санкций в отношении нескольких десятков белорусских должностных лиц, если государства — члены ЕС не согласятся ввести ограничения для Турции по буровым работам в восточном Средиземноморье.

Из-за того, что Кипр не поддержал введение санкций, они не могут быть приняты, поскольку для этого нужно согласие всех 27 стран Евросоюза.

С июня 2019 года Кипр пытается добиться включения в санкционные списки ЕС семи турецких компаний, которые добывали природный газ в экономической зоне Кипра. Однако до сих пор решение по этому вопросу не принято, поскольку Евросоюз не хочет создавать очаг напряженности.