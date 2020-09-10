Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Израиль играет важную роль, поддерживая Украину в усилиях по прекращению войны в Донбассе. Об этом президент сказал в интервью изданию The Jerusalem Post, сообщает 10 сентября пресс-служба Офиса главы государства

«Мы благодарны за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и надеемся на тесное взаимодействие в этом вопросе», — отметил он.

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По его словам, Украина будет рада сотрудничеству в преодолении вызовов, обмену опытом и взаимодействию ради общего процветания. Кроме того, Зеленский отметил, что многие граждане Израиля являются выходцами с Украины, что играет важную роль в хороших отношениях между двумя странами.