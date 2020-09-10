«Мы благодарны за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и надеемся на тесное взаимодействие в этом вопросе», — отметил он.
Также, по мнению президента, как и весь мир, Украина и Израиль столкнулись с проблемой дезинформации и пандемии. Зеленский считает, что в плане кибервызовов Украине есть чему поучиться у Израиля.
По его словам, Украина будет рада сотрудничеству в преодолении вызовов, обмену опытом и взаимодействию ради общего процветания. Кроме того, Зеленский отметил, что многие граждане Израиля являются выходцами с Украины, что играет важную роль в хороших отношениях между двумя странами.