Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию The Jerusalem Post назвал три приоритета в украинско-израильских отношениях, передает 10 сентября пресс-служба Офиса главы государства

«Во-первых, я хотел бы восстановить нормальное рейсовое сообщение и путешествия между нашими двумя странами, как только ситуация с COVID-19 позволит нам это сделать. Я знаю, что многие паломники с нетерпением ждут возможности посетить Умань позже в этом году, и мы с нетерпением ждем их», — сказал он.

Хасиды через Верховный суд требуют перевезти из Умани в Израиль останки рабби Нахмана © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Кроме того, Зеленский отметил, что Израиль и Украина являются лидерами в области инноваций и высоких технологий, поэтому должны увеличить обмен и сотрудничество между компаниями и исследовательскими центрами.