«Во-первых, я хотел бы восстановить нормальное рейсовое сообщение и путешествия между нашими двумя странами, как только ситуация с COVID-19 позволит нам это сделать. Я знаю, что многие паломники с нетерпением ждут возможности посетить Умань позже в этом году, и мы с нетерпением ждем их», — сказал он.
Также, по мнению Зеленского, странам нужно усилить военное, разведывательное и оборонное сотрудничество. Президент считает, что израильские технологии и ноу-хау могут сыграть важную роль в защите украинских граждан.
Кроме того, Зеленский отметил, что Израиль и Украина являются лидерами в области инноваций и высоких технологий, поэтому должны увеличить обмен и сотрудничество между компаниями и исследовательскими центрами.