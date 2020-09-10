Богдан испугался расправы и бежал из Украины
Богдан испугался расправы и бежал из Украины
© пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк
По его словам, политики встречаются в ресторане элитного мультибрендового магазина столицы Sanahunt.

«Некоторые работники Офиса президента часто бывают в "Санаханте" и обедают с Петром Алексеевичем… Это часто происходит. Как минимум четыре раза это произошло», — сказал Богдан.

Чуть позже он добавил, что, по его информации, речь идет о Ермаке.

В 2013-2014 годах Ермак фактически управлял известным киевским бутиком, владелицей которого является Оксана Хант, и оказывал магазину юридические услуги.

Богдан подчеркнул также, что о Ермаке канал Порошенко «Прямой» никогда не говорит ничего плохого.