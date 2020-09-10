По его словам, политики встречаются в ресторане элитного мультибрендового магазина столицы Sanahunt.
«Некоторые работники Офиса президента часто бывают в "Санаханте" и обедают с Петром Алексеевичем… Это часто происходит. Как минимум четыре раза это произошло», — сказал Богдан.
Чуть позже он добавил, что, по его информации, речь идет о Ермаке.
В 2013-2014 годах Ермак фактически управлял известным киевским бутиком, владелицей которого является Оксана Хант, и оказывал магазину юридические услуги.
Богдан подчеркнул также, что о Ермаке канал Порошенко «Прямой» никогда не говорит ничего плохого.