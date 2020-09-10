Бывший мэр украинской столицы Леонид Черновецкий подал иск к Кабмину страны, требуя внести на рассмотрение в Верховную Раду проект закона о предоставлении русскому языку статуса государственного. Об этом 9 сентября сообщила пресс-служба суда

Ищенко сказал, кому нанесет больший урон запрет русского языка на Украине © РИА Новости, Нина Зотина Леонид Черновецкий, ответчиком — Кабинет министров Украины», — говорится в материале.

Как уточнили в суде, Черновецкий требует признать противоправной бездеятельность правительства, которая, по мнению истца, заключается в невнесении вышеупомянутого законопроекта на рассмотрение парламента.

Суд рассматривает возможность возбуждения административного дела.

Рада в 2017 году приняла закон, который предполагает полный переход на украинский язык обучения для учащихся 5-11 классов русскоязычных школ в 2020 году, а для школ, где преподают на языках стран ЕС, — в 2023 году. Согласно закону, объем предметов с украинским языком преподавания должен составлять не менее 80% учебной программы. Такой подход вызвал много критики как внутри страны, так и за ее пределами. В особенности в Венгрии и Румынии, так как нацменьшинств именно этих стран закон коснется в наибольшей степени.