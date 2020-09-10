Киев не выполнил обещаний, данных президенту РФ Владимиру Путину во время встречи «нормандской четверки» в Париже в декабре 2019 года. Об этом заявил 9 сентября бывший глава Офиса украинского президента Андрей Богдан в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону

Богдан испугался расправы и бежал из Украины © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«В то время (Путин — ред.) хотел найти какое-то решение этой проблемы (конфликта в Донбассе — ред.). Но я не знаю, из каких мотивов: экономических или политических… У Зеленского бешеная поддержка, в том числе и в России, и воевать с любимчиком своего народа — это представить себя неадекватно», — сказал Богдан.

Он отметил, что сейчас ситуация кардинально поменялась.

«Я могу только судить о публичных каких-то моментах, в которых я хорошо понимаю. Вот если публикуется сообщение, что прошел телефонный разговор Путина и Зеленского, но пресс-релизы о разговоре выходят разные… Это называется "дипломатический провал". Значит, переговоры прошли плохо. То, что я вижу, мне кажется, что мы его как-то жестко кинули: наобещали одно — не сделали ничего», — считает Богдан.

На саммите 2019 года стороны приняли совместное коммюнике, где подчеркивалось, что Минские соглашения остаются базисом для работы в «нормандском формате», было предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры "нормандской четверки" также призывали обеспечить до конца 2019 года режим прекращения огня в Донбассе.