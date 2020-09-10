Богдан испугался расправы и бежал из Украины

«В связи с физической угрозой после первого интервью Гордону вынужден перейти украино-румынскую границу», — признался Богдан.
Он также заявил, что теперь о своих «приключениях» будет писать в канале.
Богдан официально ушел в отставку 11 февраля. Его место занял советник президента Андрей Ермак. Источники в окружении Зеленского рассказали, что президента раздражало приписываемое Богдану влияние на него.
В августе у Богдана сгорел электромобиль Tesla. Основная версия — поджог, который зафиксировали камеры видеонаблюдения. Депутат обвиняет в произошедшем власть.
Интервью с Богданом было опубликовано на YouTube-канале «В гостях у Гордона» в среду, в нем затрагиваются различные политические вопросы.