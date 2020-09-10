Богдан испугался расправы и бежал из Украины

Бывший глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан испугался физической расправы после интервью с журналистом Дмитрием Гордоном и был вынужден бежать из Украины в Румынию. Об этом он написал в своем Telegram

«Темная лошадка». Богдан рассказал, кто будет следующим президентом Украины © Facebook, Андрей Богдан

Он также заявил, что теперь о своих «приключениях» будет писать в канале.

Богдан официально ушел в отставку 11 февраля. Его место занял советник президента Андрей Ермак. Источники в окружении Зеленского рассказали, что президента раздражало приписываемое Богдану влияние на него.

В августе у Богдана сгорел электромобиль Tesla. Основная версия — поджог, который зафиксировали камеры видеонаблюдения. Депутат обвиняет в произошедшем власть.

Интервью с Богданом было опубликовано на YouTube-канале «В гостях у Гордона» в среду, в нем затрагиваются различные политические вопросы.