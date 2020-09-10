Поскольку Литва проводит политику десоветизации, то, исходя из этой логики, ей действительно следовало бы вернуть Белоруссии Вильнюс и Клайпеду. Об этом рассказал политический аналитик Евгений Сатановский в своем Telegram-канале «АРМАГЕДДОНЫЧ»

Сатановский рассказал, какой страной займется Запад после удара по Белоруссии © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк Владимир Жириновский заявил, что в ответ на вмешательство Вильнюса в дела Белоруссии Литве следовало бы вернуть Минску часть территорий. Он отметил, что Литва живет по конституции 1938 года, где столицей государства закреплен Каунас.

Эксперт подчеркнул, что Литва «по самые уши в белорусский кризис окунулась, пытаясь ситуацию там раскачать», и в таком случае Литве следует отдать Белоруссии Вильнюс и Клайпеду, которые «к ней Сталин прирезал».

«И, кстати, чего это его инициатива только Литвы касается? Да черта с два! Кому что Сталин дал, отдайте, касатики. Польша и Украина первые. Грузия и Молдавия. Латвия и Эстония. И все прочие шибко антимосковские ребята», — категоричен Сатановский.

Специалист считает такое решение восстановлением «исторической справедливости», поскольку многие постсоветские республики прибавили себе российские территории.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.

Представители оппозиции, не согласные с итогами выборов, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.