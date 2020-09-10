Украине, России и Европе необходимо принять сбалансированное политическое решение по Донбассу, так как выполнение Киевом условий Минских соглашений чревато внутриполитическими проблемами. Об этом эксперт Украинского Института политики Руслан Бизяев сказал в интервью изданию Украина.ру

Андрей Золотарёв: Бескомпромиссность Киева завела Минские соглашения в тупик © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" Владимир Зеленский заявил, что 11 сентября в Берлине пройдет встреча политсоветников в «нормандском формате». Замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак подтвердил свое участие.

По словам Бизяева, для дипломатических прорывов в вопросе урегулирования Донбасса необходимы наличие доброй воли, а также перезагрузка идеологии и политической системы.

«Европа и Россия должны понимать, что выполнение Украиной условий "Миска-2" несет массу угроз, в первую очередь внутриполитических. Поэтому здесь надо найти сбалансированное политическое решение, которое устроило бы все стороны. Насколько сейчас к этому решению готовы все участники конфликта, сказать тяжело», — отметил политолог.

По его мнению, Европу устроит заморозка конфликта, а проблема реинтеграции Донбасса упирается во взаимоотношения Украины и России. При этом Бизяев не думает, что Москва заинтересована в том, чтобы иметь на Украине горячую точку, особенно в условиях геополитического противостояния России и Запада.

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