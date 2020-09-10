Президент Белоруссии Александр Лукашенко начал понимать, что стране нужны реальные перемены. Но в то же время он надеется, что политический кризис успокоится сам собой. Об этом рассказал заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью изданию Украина.ру

Владимир Жарихин: Россия спасла белорусский режим, но только на время © РИА Новости, Владимир Трефилов

Эксперт отметил, что сейчас не только в душе у самого Лукашенко, но и среди его окружения есть две разные партии.

«Одна говорит, что нужно идти на изменения, иначе мы не удержим ситуацию, а другая говорит, что мы обязательно ситуацию удержим, поэтому надо тянуть время и отделываться общими фразами. Вот эта двойственность и внутри Лукашенко, и внутри его окружения заметна снаружи», — указал Жарихин.

При этом, подчеркнул политолог, Лукашенко надо прислушиваться к мнению российского лидера Владимира Путина, который, не будучи радикальным революционером, уверенно говорит, что необходимы реальные политические изменения в стране.

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Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.

Представители оппозиции, не согласные с итогами выборов, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.