Если президент Белоруссии Александр Лукашенко не решится на изменения, республику ожидает политическая стагнация. Об этом сопредседатель пророссийской гражданской инициативы «Союз» Сергей Лущ сказал в интервью изданию Украина.ру

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«Но политическая реальность диктует, что нужно делать другие шаги. Иначе это приведет к краху и политической стагнации. Проблема этого протеста как раз состоит в том, что он не вырос на пустом месте. Изменилась социальная ткань общества, появился другой запрос… Если сейчас не произойдет осознания и признания проблем, то это все приведет к более печальным последствиям», — сказал Лущ.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.