Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в ближайшие две недели в Москве может состояться встреча российского лидера Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.
Лущ отметил, что Россия и Белоруссия делают определенные поступательные шаги навстречу.
«Да, пока мы видим больше декларации, но после встречи наших президентов мы перейдем к реальным действиям по сближению и нормализации экономической ситуации, а это для Белоруссии сейчас критически важно, чтобы просто сохранить стабильность и чтобы найти выход из политического кризиса», — подчеркнул он.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.