Для выхода из политического кризиса Белоруссии нужно сблизиться с Россией и нормализовать экономическую ситуацию. Об этом сопредседатель пророссийской гражданской инициативы «Союз» Сергей Лущ сказал в интервью изданию Украина.ру

Болкунец сказал, что будет с белорусской экономикой, если она не займет деньги у России © РИА Новости, Владимир Трефилов Дмитрий Песков сообщил, что в ближайшие две недели в Москве может состояться встреча российского лидера Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.

Лущ отметил, что Россия и Белоруссия делают определенные поступательные шаги навстречу.

«Да, пока мы видим больше декларации, но после встречи наших президентов мы перейдем к реальным действиям по сближению и нормализации экономической ситуации, а это для Белоруссии сейчас критически важно, чтобы просто сохранить стабильность и чтобы найти выход из политического кризиса», — подчеркнул он.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие.

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