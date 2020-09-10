Марию Колесникову пытаются выдворить за рубеж и тем самым избавиться от ещё одной знаковой фигуры протеста, рассказал в интервью изданию Украина.ру белорусский политолог Всеволод Шимов

«Благодаря этим действиям Координационный совет превращается в подобие так называемой Рады БНР в изгнании — потешный орган белорусских эмигрантов, ни на что принципиально не влияющий, но который может быть при желании использован Западом в его игре на белорусском направлении», — объяснил Всеволод Шимов.

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Всеволод Шимов: Основная проблема белорусского протеста — отсутствие лидеров и стратегии борьбы © vk.com, Всеволод Шимов Марии Колесниковой белорусские СМИ сообщили утром 7 сентября. По словам очевидца, ее затолкали в микроавтобус неизвестные в масках.

Позднее официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский рассказал, что Колесникова вместе с Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым пересекла белорусско-украинскую границу. Автомобиль, на котором они ехали, попытался остановить дополнительный наряд пограничников. Водитель нажал на газ, а оппозиционерку вытолкнули из машины ее же соратники.

По версии Координационного совета оппозиции, Колесникова не собиралась покидать Белоруссию и при попытке насильственной депортации она порвала свой паспорт.